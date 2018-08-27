13:51 27.08.2018 | Политика | Новости
100202239:roman_z

Отравленому "Новичком" британцу стало хуже

Пострадавшему в результате отравления химоружием "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарльзу Роули стало хуже в больнице.

Отравленому

Об этом заявил брат пострадавшего Мэттью Роули в интервью британскому таблоиду Daily Mirror.
 
По его словам, врачи подозревают у пациента менингит. В частности, человек не может двигать руками и ногами. У него в глазах по-прежнему двоится. Ему трудно говорить, он чувствует себя больным и с трудом ест.
 
По мнению брата пациента, он мог подхватить тяжелую болезнь из-за того, что его организм сильно ослаб после месяца лечения от последствий отравления "Новичка".

Как сообщал "УРА-Информ", новые санкции, которые США планируют ввести против Российской Федерации за незаконное использование химического оружия, будут введены в два этапа, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такого использования. Об этом заявил в беседе с журналистами управляющий представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.


Поделиться
Читайте также:
 
Украину с визитом посетит глава МИД Канады Христя Фриланд Иран и Сирия решили дружить армиями Украина продолжает лидировать в Европе по производству меда Украинцам рассказали, чего ждать от доллара в ближайшие три года
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив