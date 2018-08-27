Отравленому "Новичком" британцу стало хуже

Об этом заявил брат пострадавшего Мэттью Роули в интервью британскому таблоиду Daily Mirror.



По его словам, врачи подозревают у пациента менингит. В частности, человек не может двигать руками и ногами. У него в глазах по-прежнему двоится. Ему трудно говорить, он чувствует себя больным и с трудом ест.



По мнению брата пациента, он мог подхватить тяжелую болезнь из-за того, что его организм сильно ослаб после месяца лечения от последствий отравления "Новичка".

Как сообщал "УРА-Информ", новые санкции, которые США планируют ввести против Российской Федерации за незаконное использование химического оружия, будут введены в два этапа, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такого использования. Об этом заявил в беседе с журналистами управляющий представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности.