Меркель по телефону обсудила с Трампом Украину

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине. Как сооющил по итогам беседы пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, также лидеры двух стран говорили о западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации, - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон готов способствовать укреплению отношений Украины и Соединенных Штатов.