22:32 27.08.2018 | Политика | Новости
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Меркель по телефону обсудила с Трампом Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник,27 августа, по телефону говорила с президент Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Меркель по телефону обсудила с Трампом Украину

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине. Как сооющил по итогам беседы пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, также лидеры двух стран говорили о западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации, - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон готов способствовать укреплению отношений Украины и Соединенных Штатов.


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