21:15 26.08.2018 | Политика | Новости
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В Молдове тысячи людей протестовали против правительства - ВИДЕО

В центре столицы Молдовы Кишиневе в воскресенье, 26 августа, тысячи людей вышли на антиправительственный протест.

В Молдове тысячи людей протестовали против правительства - ВИДЕО

Участники протестовали против политики правительства, возглавляемого Демократической партией, лидером которой является противоречивый миллиардер Владимир Плахотнюк. Как сообщает "Radio Liberty", демонстрацию организовали проевропейские оппозиционные партии "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и Правда" и Либерально-демократическая партия.

Люди с флагами Молдовы и ЕС выкрикивали слоганы "Долой мафию" и "Плахотнюка - в тюрьму".

Сегодня в Кишеневе прошли еще две акции протеста, в частности против повышения цен на бензин.

Выступая на антиправительственной демонстрации, лидер протеста Майя Санду призвала сторонников оппозиции отделиться от двух других митингов, которые, по ее словам, были организованы для срыва протеста.

С протестующими общается полиция диалога.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в ночь на понедельник, 20 августа, в больницы столицы Румынии скончался 62-летний мужчина, который пострадал во время антикоррупционного протеста, который состоялся 10 августа.


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