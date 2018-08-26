Украинские дипломаты займутся привлечением стран ЕС к восстановлению Донбасса, - Порошенко

В частности, в Авдеевку, которая проходит в рамках специального совещания руководителей дипломатических учреждений Украины за рубежом, уже приехали украинские послы. Об этом в воскресенье, 26 августа, во время рабочей поездки в Авдеевку заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Авдеевку, приехали по его поручению украинские послы, чтобы собственными глазами увидеть, в чем нуждается сегодня Донбасс. Конечно, первое и самое главное - Донбасс нуждается в мире.

Украинские послы будут заниматься мобилизацией средств для восстановления инфраструктуры Донбасса. Будем делать так, чтобы каждая страна ЕС взяла ответственность за восстановление конкретного населенного пункта, - пояснил Порошенко.

Напомним, президент сегодня находится с рабочим визитом в прифронтовой Авдеевке.

Как сообщал УРА-Информ, там он подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".