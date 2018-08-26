14:38 26.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская Конституция снова может претерпеть некоторых изменений

Обновления Конституции может стать одним из политических трендов для работы в период последней предизбирательной осени. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

Украинская Конституция снова может претерпеть некоторых изменений

Уже этой осенью украинская Конституция вновь может претерпеть изменения, так как президент планирует подать свои дополнения в Основной Закон сразу после парламентских каникул. Тем временем другие политики вообще предлагают принять новую Конституцию, но этот вариант кажется наименее вероятным, как минимум до избрания нового президента и депутатов парламента.

В частности, курс на НАТО и ЕС вполне логичен, и такие изменения могут принять быстро, однако это не значит, что Украина сразу там окажется. Среди важных для Украинской пунктов называют и новую избирательную систему, считает украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО. 


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