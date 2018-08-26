Украинская Конституция снова может претерпеть некоторых изменений

Уже этой осенью украинская Конституция вновь может претерпеть изменения, так как президент планирует подать свои дополнения в Основной Закон сразу после парламентских каникул. Тем временем другие политики вообще предлагают принять новую Конституцию, но этот вариант кажется наименее вероятным, как минимум до избрания нового президента и депутатов парламента.

В частности, курс на НАТО и ЕС вполне логичен, и такие изменения могут принять быстро, однако это не значит, что Украина сразу там окажется. Среди важных для Украинской пунктов называют и новую избирательную систему, считает украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО.