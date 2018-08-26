17:36 26.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская дипломатия вышла на качественно новый уровень влияния, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в 2014 году полномасштабной агрессии со стороны России удалось избежать благодаря усилиям отечественной дипломатии. Об этом он написал на своей странцие в Twitter.

Украинская дипломатия вышла на качественно новый уровень влияния, - Порошенко

По его словам, сегодняшняя работа украинского внешнеполитического ведомства уже давно перестала выполнять исключительно возложенные на нее обязанности в гражданской сфере. Дипломатия стала достоянием войны, а влияние украинской дипломатии должно ощущаться даже в окопах.

"У президента есть два крыла - Вооруженные силы и дипломатическая служба. Солдаты дипломатической службы во время войны играют не менее важную роль, чем украинское войско", - подчеркнул украинский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко уверен, что объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию России. 


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