Украинская дипломатия вышла на качественно новый уровень влияния, - Порошенко

По его словам, сегодняшняя работа украинского внешнеполитического ведомства уже давно перестала выполнять исключительно возложенные на нее обязанности в гражданской сфере. Дипломатия стала достоянием войны, а влияние украинской дипломатии должно ощущаться даже в окопах.

"У президента есть два крыла - Вооруженные силы и дипломатическая служба. Солдаты дипломатической службы во время войны играют не менее важную роль, чем украинское войско", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко уверен, что объединенная позиция цивилизованного мира с лидерством США сможет остановить агрессию России.