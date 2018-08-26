Президент одобрил повышение соцзащиты военнослужащих

Как сказано на сайте официального интернет-представительства президента, целью этого закона является обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, которые будут принимать участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

Прим этом глава государства, который сегодня находился с рабочей поездкой в Авдеевке на встрече с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины и военнослужащими Вооруженных сил отметил, что документом обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции объединенных сил. В то же время, гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении, - подчеркнул Порошенко.

При этом, в частности, законом вносятся изменения в следующие законы Украины:

"О гуманитарной помощи",

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц",

"О лекарственных средствах",

"О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите",

"Об общем среднем образовании",

"Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы",

"О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям",

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",

"Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки",

"О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине",

"Об оздоровлении и отдыхе детей",

"О волонтерской деятельности",

"О занятости населения",

"Об очистке власти",

"О предупреждении коррупции",

"О Национальной полиции",

"О системе иновещания Украины",

"Об исполнительном производстве".

Также вносятся изменения в постановление Верховной рады Украины "Об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, подвергшихся ранению, контузии или иному повреждению здоровья при проведении антитеррористической операции на востоке Украины".

Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко сообщил, что украинские дипломаты займутся привлечением стран Европейского союза и мобилизацией средств для восстановления разрушенного Донбасса.