Президент одобрил повышение соцзащиты военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 26 августа, подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Как сказано на сайте официального интернет-представительства президента, целью этого закона является обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, которые будут принимать участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.
Прим этом глава государства, который сегодня находился с рабочей поездкой в Авдеевке на встрече с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины и военнослужащими Вооруженных сил отметил, что документом обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции объединенных сил. В то же время, гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении, - подчеркнул Порошенко.
При этом, в частности, законом вносятся изменения в следующие законы Украины:
"О гуманитарной помощи",
"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц",
"О лекарственных средствах",
"О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите",
"Об общем среднем образовании",
"Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы",
"О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям",
"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",
"Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки",
"О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине",
"Об оздоровлении и отдыхе детей",
"О волонтерской деятельности",
"О занятости населения",
"Об очистке власти",
"О предупреждении коррупции",
"О Национальной полиции",
"О системе иновещания Украины",
"Об исполнительном производстве".
Также вносятся изменения в постановление Верховной рады Украины "Об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, подвергшихся ранению, контузии или иному повреждению здоровья при проведении антитеррористической операции на востоке Украины".
Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко сообщил, что украинские дипломаты займутся привлечением стран Европейского союза и мобилизацией средств для восстановления разрушенного Донбасса.