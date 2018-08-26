16:53 26.08.2018 | Политика | Новости
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Лидеры Косово и Сербии готовы пойти на "мировую"

Президент Сербии Александр Вучич и лидер Косово Хашим Тачи намерены раз и навсегда "развязать Балканский территориальный узел". Об этом Politico.

Лидеры Косово и Сербии готовы пойти на

Оба лидера выступили за изменение границ Сербии и Косово. В Брюсселе довольно скептически поглядывают на подобную инициативу, так как ЕС опасается новой вспышки насилия на Балканах.

В свою очередь, еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что на этапе переговоров не стоит исключать резких декларативных заявлений, но порядок передачи территорий должен обязательно находится под мониторингов международных наблюдателей. 

Президент Сербии жестко выразился в отношении подобной политики Евросоюза, заявив, что Запад в который раз намерен навязать свою волю албанцам и сербам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседания правительства и военного совета из-за возможности эскалации конфликта со стороны границы с Косово.  


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