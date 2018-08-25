13:51 25.08.2018 | Политика | Новости
100202128:roman

Трамп считает Австралию "надежным союзников" в Тихом океане

Президент США Дональд Трамп направил "теплые" поздравления премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Об этом он традиционно для многих сообщил на своей страницк в Twitter.

Трамп считает Австралию

"Поздравляю нового премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Не существует больших друзей, чем США и Австралия", - написал американский лидер. 

Напомним, что за Моррисона проголосовали 45 либералов. Его соперника, экс-министра внутренних дел Питера Даттона поддержало лишь 40 процентов партийных представителей. Он сменил пост главы Либеральной партии, входящей в правящую коалицию.

Его коллега - предыдущий премьер-министр Малколм Тёрнбулл подал в отставку сразу после назначения Моррисона на новую должность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пакистане сменился глава правительства. Несмотря на популярность нового премьера, многие критики успели обвинить его в фальсификации во время голосования и задержке в подсчете голосов. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Перу перевернулся пассажирский автобус В Украине стремительно разрастается рынок электрокаров В столице иномарка протаранила дорожный отбойник - ФОТО Мексиканские мафиози прорыли тоннель для наркотрафика прямо в здание американского фаст-фуда - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив