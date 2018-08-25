Трамп считает Австралию "надежным союзников" в Тихом океане

"Поздравляю нового премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Не существует больших друзей, чем США и Австралия", - написал американский лидер.

Напомним, что за Моррисона проголосовали 45 либералов. Его соперника, экс-министра внутренних дел Питера Даттона поддержало лишь 40 процентов партийных представителей. Он сменил пост главы Либеральной партии, входящей в правящую коалицию.

Его коллега - предыдущий премьер-министр Малколм Тёрнбулл подал в отставку сразу после назначения Моррисона на новую должность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пакистане сменился глава правительства. Несмотря на популярность нового премьера, многие критики успели обвинить его в фальсификации во время голосования и задержке в подсчете голосов.