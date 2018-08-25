Меркель призывает лидеров Евросоюза к "немедленному реформированию"

Во время своего выступления в Тбилисском государственном университете на встрече со студентами канцлер заявила, что в современном мире давно поменялись "правила игры", и что Евросоюз со своими структурами и механизмами уже не справляется с поставленными задачами. ЕС нуждается в реформировании, и с этим солидарны многие лидеры.

"ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, например, обустройством внутреннего рынка, другими приоритетами, в том числе политикой оборонного исследования", - так ответила Меркель на вопрос о возможном будущем развития взаимоотношений со странами Восточной Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.