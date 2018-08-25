08:00 25.08.2018 | Политика | Новости
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Меркель призывает лидеров Евросоюза к "немедленному реформированию"

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что Евросоюз не справляется с поставленными перед ним задачами. Об этом передает Грузия Online. 

Меркель призывает лидеров Евросоюза к

Во время своего выступления в Тбилисском государственном университете на встрече со студентами канцлер заявила, что в современном мире давно поменялись "правила игры", и что Евросоюз со своими структурами и механизмами уже не справляется с поставленными задачами. ЕС нуждается в реформировании, и с этим солидарны многие лидеры. 

"ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, например, обустройством внутреннего рынка, другими приоритетами, в том числе политикой оборонного исследования", - так ответила Меркель на вопрос о возможном будущем развития взаимоотношений со странами Восточной Европы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью. 


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