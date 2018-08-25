12:16 25.08.2018 | Политика | Новости
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Эстония опасается вторжения российских войск на ее территорию

Руководство Эстонии намерено повысить расходы на оборону до 2,5 процентов ВПП. Об этом передает ERR.

Эстония опасается вторжения российских войск на ее территорию

Инициатором затратного проекта выступили представители партии "Отчизна", которые считают, что необходимо укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики.

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тысячами военных", - так считает министр обороны Эстонии и член "Отечества" Юри Луйк. В первую очередь, аргументирует министр, необходимо немедленно направить средства на усиление средств противовоздушной обороны.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия российских войск на территории Украины и Грузии. 


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