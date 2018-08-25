Эстония опасается вторжения российских войск на ее территорию

Инициатором затратного проекта выступили представители партии "Отчизна", которые считают, что необходимо укрепить существующую структуру государственной обороны и развивать дополнительные самостоятельные военные возможности республики.

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть исходящую от России угрозу в ситуации, когда наш восточный сосед организует сейчас учения с 260 тысячами военных", - так считает министр обороны Эстонии и член "Отечества" Юри Луйк. В первую очередь, аргументирует министр, необходимо немедленно направить средства на усиление средств противовоздушной обороны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия российских войск на территории Украины и Грузии.