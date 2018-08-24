В США советуют Украине взять штурмом ДНР и ЛНР

Так считает президент фонда Jamestown Foundation Глен Ховард.

По его словам подобный сценарий уже обсуждался в ЕС. Меркель хочет, чтобы Путин продолжал экспортировать газ через Украину в обмен на завершение Германией строительства газопровода Северный поток-2. Меркель добивается, чтобы ситуация изменилась на Донбассе. Но спасти Донбасс могут только украинские военные. Получить Донбасс назад можно только одним способом - забрать его назад с помощью наступления.

Украинские военные должны понимать, что если Россия будет иметь морское преимущество в Азовском море, им будет гораздо легче провести военную операцию в любой части Азовского побережья. Они могут отправить спецназ в любую точку, и их задачу гораздо легче осуществить с полным контролем Азовского моря, - сказал президент фонда.

Как сообщал "УРА-Информ", за прошедшие сутки четверг, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках. Вместе с тем наши войска полностью ее контролировали. Боевики 42 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.