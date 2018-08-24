17:40 24.08.2018 | Политика | Новости
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В Сербии задержали главаря донецких боевиков

Сербская полиция задержала главаря полувоенной организации "Четницькое движение" Братислава Живковича.

В Сербии задержали главаря донецких боевиков

Его подозревают в организации выездов сербов на войну в Восточной Украине. Там он поддерживал пророссийских сепаратистов.

Об этом сообщает “Польское радио”.

Арест Живковича подтвердило сербское МВД, добавляя, что подозреваемый останется под арестом 48 часов, а обвинением будет заниматься государственная прокуратура.

Сербское зконодавство с 2014 года предусматривает, что граждане Сербии, которые участвуют в войнах за пределами страны, могут подлежать наказанию до 5 лет заключения.

Как сообщал "УРА-Информ", за прошедшие сутки четверг, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках. Вместе с тем наши войска полностью ее контролировали. Боевики 42 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.


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