В Австралии избрали нового премьер-министр

Он победил на выборах, прошедших в парламентской фракции партии, набрав 45 голосов. Как сообщают в пятницу утром, 24 августа, местные СМИ, Моррисон обошел своего основного соперника бывшего министра внутренних дел Питера Даттона, за которого проголосовали 40 участников собрания фракции.

На пост премьера претендовала также глава министр иностранных дел страны Джулия Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования.

Напомним, причиной переизбрания теперь уже бывшего премьера Малькольма Тернбулла стали его разногласия с Даттоном, которые привели к остановке работы нижней палаты парламента страны.

Как сообщал УРА-Информ, Накануне голосования Тернбулл заявил, что уйдет из политики, если на собрании партии будет проведено голосование по новой кандидатуре главы партии