Украина отмечает своей 27-й День независимости

Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года. А через месяц после первой годовщины - 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принимает постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт провозглашения независимости Украины.

В тот день традиционно проходит военный парад. Но так было не всегда. В первые годы после провозглашения независимости церемонии не проводили из-за того, Украина официально стала безъядерным внеблоковым государством. Считалось, что и военную мощь нам нечего демонстрировать.

Первый парад к этой дате был проведен на Крещатике в 1994 году. Следующий парад прошел в 1998 году. В этом году были впервые выданы нагрудные знаки для военных-участников парада. Следующий парад был приурочен 10-той годовщине независимости в 2001 году. В нем взяли участие шесть с половиной тысяч военных. Солдаты одного из подразделений были одеты в старинную казацкую форму. Колонну новых Т-84 специально привезли с харьковского завода.

К 27-й годовщине независимости Украины и 100-летию украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 15 стран-партнеров, среди которых есть представители государств, входящих в Североатлантический альянс. Впервые в истории Украины на параде ко Дню Независимости пройдут женщины-военные.

Будут представлены 250 единиц военной техники. Это образцы, которые уже находятся на вооружении и те, которые проходят государственное испытание. Также на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины представят и новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн.

Принимать парад будет президент Украины верховный главнокомандующий Петр Попошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 23 августа, в Украине отмечала День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.