Турчинов поздравил украинцев с Днем Независимости

В своем поздравлении Турчинов подчеркнул преемственность украинской государственности на протяжении столетия с момента провозглашения независимости Украинской Народной Республики в 1918 году.

В этом году исполнилось сто лет со дня провозглашения независимости Украины. В условиях российской большевистской агрессии молодое государство - Украинская Народная Республика - добилась признания в мире, утвердила государственные символы и границы. Тогда независимость не удалось сохранить. Политические распри внутри страны и агрессия большевистской России привели к тому, что Украинская не удалось сохранить целостность государства, и территорию Украины почти 70 лет был оккупирован советской империей", – говорится в поздравлении на сайте СНБО в пятницу утром.

Турчинов отметил, что "двадцать семь лет назад Украина без боя и крови обновила свой государственный суверенитет, а сегодня мы вынуждены отстаивать независимость уже с оружием в руках. Украинцы как нация закалялись, защищая свою страну и борясь за победу".

"Слово "независимость" сегодня для нас наполняется глубоким смыслом стремлением к свободе и самоидентичности", – подчеркнул он.

Секретарь СНБО выразил уверенность в совместной возможности изменить Украину к лучшему.

Изменения в стране всегда начинаются с каждого из нас. Измени свой дом, измени свой двор, район и - страну! Вместе мы способны защитить и построить мощное европейское государство, в котором хочется жить! С праздником! Пусть Господь хранит и благословляет Украину и каждого из вас!, – сказано в поздравлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми, а также представители руководства страны в пятницу, 24 августа, в День Независимости помолились за Украину в Софийском соборе в центре Киева. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в молитвенном мероприятии "Молитва за Украину" приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.