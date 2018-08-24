22:48 24.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп будет бороться с чрезмерным влияние американских СМИ

Президент Америки Дональд Трамп обвинил американские в СМИ в "тотальном подчинении духу доллара". Об этом он традиционно написал на своей странцие в Twitter.

Трамп будет бороться с чрезмерным влияние американских СМИ

Американский лидер считает, что медиа оказывают чрезмерное влияние на большою часть общества, зачастую формирую его мировоззрение. В большинстве случаев СМИ работают под "давлением" цензуры, что мешает им прозрачно и "без спекуляций" освещать происходящие события. 

"Мы не можем с этим что-то сделать, даже если это означает, что мы должны продолжать слушать ложные новости, как CNN, чьи рейтинги серьезно пострадали", - подчеркнул президент. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп признался, что его встречи с мировыми лидерами приносят государство намного больше пользы, нежели "болтовня" со стороны различных критиков и экспертов. 


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