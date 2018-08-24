Трамп будет бороться с чрезмерным влияние американских СМИ

Американский лидер считает, что медиа оказывают чрезмерное влияние на большою часть общества, зачастую формирую его мировоззрение. В большинстве случаев СМИ работают под "давлением" цензуры, что мешает им прозрачно и "без спекуляций" освещать происходящие события.

"Мы не можем с этим что-то сделать, даже если это означает, что мы должны продолжать слушать ложные новости, как CNN, чьи рейтинги серьезно пострадали", - подчеркнул президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп признался, что его встречи с мировыми лидерами приносят государство намного больше пользы, нежели "болтовня" со стороны различных критиков и экспертов.