Порошенко провел встречу с Болтоном

По его мнению, Москву не остановят футбольные чемпионаты, не остановят свадебные танцы, не остановят подарки газовых потоков, а остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров из Соединенных Штатов Америки, - заявил глава государства во время встречи с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, которая произошла в пятницу, 24 августа, в Киеве.

Он поблагодарил Болтона за санкции, которые ввели США против Российской Федерации, и за Крымскую декларацию и отметил, что санкции эффективны и заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она совершает последние 4,5 года.

По мнению Порошенко, санкции против РФ не являются для нее наказанием. Это мотивация для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, осуществлять цивилизованную внешнюю политику, чтить и уважать международное право.

Глава государства также расценил визит Болтона в Украину в День Независимости как поддержку курса страны со стороны США.

Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон находится в Украине в рамках своего турне по Европе и Ближнему Востоку.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу утром, 24 августа, провел встречу в Киеве с советником президента Соединенных Штатов америки по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.