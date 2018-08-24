Порошенко помолился за Украину в Софийском соборе - ФОТО

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в молитвенном мероприятии "Молитва за Украину" приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Молитвы и выступления за Украину произнесли предстоятели Церквей и руководители религиозных организаций:

предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий; верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук);

предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий;

епископ, ординарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий;

главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх; председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 24 август,а Украина, уже традиционно, отмечай День независимости. Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.