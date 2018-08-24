12:51 24.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал воинские части именами украинских героев

Президент Украины Петр Порошенко одобрил указ "О присвоении почетных наименований воинским частям Государственной пограничной службы Украины". Соответствующий документ опубликован на сайте Администрации президента.

Порошенко назвал воинские части именами украинских героев

По словам гаранта, для того чтобы увековечения память и героизацию подвига выдающихся украинских и политических деятелей, по случаю 27-й годовщины независимости Украины, было принято такое решение.

Так, теперь воинские части имеют такие названия:

- 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса". Теперь это 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени героев Карпатской Сечи". Сейчас он называется 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "генерал-хорунжего Александра Пилькевича" - 31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на главной площади страны на параде в День независимости Украины принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.


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