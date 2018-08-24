Порошенко назвал воинские части именами украинских героев

По словам гаранта, для того чтобы увековечения память и героизацию подвига выдающихся украинских и политических деятелей, по случаю 27-й годовщины независимости Украины, было принято такое решение.

Так, теперь воинские части имеют такие названия:

- 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса". Теперь это 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 27-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "имени героев Карпатской Сечи". Сейчас он называется 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины;

- 31-му пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено наименование "генерал-хорунжего Александра Пилькевича" - 31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на главной площади страны на параде в День независимости Украины принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.