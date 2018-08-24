Помпео призвал РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что лидер Госдепартамента США общался с Лавровым по телефону. Известно, что главной темой разговора был украинский политзаключенный Олег Сенцов, который уже 102 дня голодает в российской тюрьме.

Секретарь отметил обеспокоенность по поводу здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия, а также усилия по привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства в сфере международного права и прав человека Латвия присоединяется к многочисленным призывам должностных лиц и представителей сферы культуры демократических стран мира и повторно требует от России незамедлительно и без предварительных условий освободить украинского режисера Олега Сенцова.