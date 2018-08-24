Помпео призвал РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео обратился с просьбой к министру иностранных дел России Сергею Лаврову немедленно освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который более трех месяцев держит голодовку.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Отмечается, что лидер Госдепартамента США общался с Лавровым по телефону. Известно, что главной темой разговора был украинский политзаключенный Олег Сенцов, который уже 102 дня голодает в российской тюрьме.
Секретарь отметил обеспокоенность по поводу здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.
Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия, а также усилия по привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства в сфере международного права и прав человека Латвия присоединяется к многочисленным призывам должностных лиц и представителей сферы культуры демократических стран мира и повторно требует от России незамедлительно и без предварительных условий освободить украинского режисера Олега Сенцова.