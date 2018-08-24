07:49 24.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий надеется, что проект бюджета-2019 будет внесен в парламент вовремя

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий надеется, что проект государственного бюджета на 2019 год будет внесен в парламент до 15 сентября 2018 года.

Парубий надеется, что проект бюджета-2019 будет внесен в парламент вовремя

Парламент в соответствии с законом будет проходить все этапы принятия госбюджета, проходя и первое, и второе чтение. Об этом в четверг, 23 августа, на брифинге заявил сам Парубий.

По его словам, относительно цифр этот разговор должен быть более предметным, мы о ней будем сообщать отдельно, но то, что мы с правительством согласовали общий график, чтобы в этом году так же, как и в предыдущем, пройти все этапы, - это позиция однозначная, -

Кроме того, по словам главы парламента, он надеется, что проект госбюджет будет внесен так, как предусмотрено действующим законодательством Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия Украины согласовала объемы расходов для проведения выборов президента и народных депутатов Украины.


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