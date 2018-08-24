Меркель назвала европейские перспективы для Украины и Грузии

Об этом передает Грузия Онлайн.

По словам немецкого политика, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу, и политика Германии в отношении Восточной Европы не является чем-то новым. В то же время Европе может понадобиться до 10 лет, чтобы определиться с дальнейшими шагами в отношении Украины и Грузии.

А свою очередь глава МИД Германии Хайко подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией - это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и требует вывести российские войска с территории страны. Меркель заявила, что российский президент Владимир Путин знает о ее позиции на эту тему.