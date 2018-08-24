15:45 24.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202086:nastya

Меркель назвала европейские перспективы для Украины и Грузии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу. В течение 10 лет Евросоюз определится с шагами по их интеграции.

Меркель назвала европейские перспективы для Украины и Грузии

Об этом передает Грузия Онлайн.

По словам немецкого политика, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу, и политика Германии в отношении Восточной Европы не является чем-то новым. В то же время Европе может понадобиться до 10 лет, чтобы определиться с дальнейшими шагами в отношении Украины и Грузии.

А свою очередь глава МИД Германии Хайко подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией - это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и требует вывести российские войска с территории страны. Меркель заявила, что российский президент Владимир Путин знает о ее позиции на эту тему.


Поделиться
Читайте также:
 
Появились фото после обстрела Врубовки - ФОТО Сотни людей эвакуировали из-за пожара под Берлином На Одесчине полиция обнаружила поле конопли, принадлежащее фирме депутата от оппоблока - ФОТО Ryanair решил органичить размер и вес бесплатной ручной поклажи
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив