Гройсман встретился с советником президента США Болтоном

Как написал после встречи в своем микроблоге в Twitter глава правительства, он приветствует в Доме Правительства советника президента США. Украина и США имеют большое совместное будущее.

Вместе с тем Болтон отметил, что с нетерпением ожидает переговоров и готов способствовать углублению наших отношений.

По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, стороны рассмотрели ряд тем, как двустороннего, так и международного сотрудничества, прежде всего в контексте сотрудничества с международными финансовыми организациями, усиление санкционного давления на страну-агрессора и противодействие реализации энергопроекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Отдельно собеседники отметили рост доли в торговом балансе Украины. Так, в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на треть и составил 4,7 млрд долл. Глава правительства Украины также напомнил, что впереди - реализация совместных производственных планов в энергетической сфере, в авиастроении и производстве железнодорожных локомотивов.

Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон находится в Украине в рамках своего турне по Европе и Ближнему Востоку.

Как сообщал УРА-Информ, посол в США Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа будет присутствовать полномочный представитель президента США.