10:45 24.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дуда присоединился к поздравлениям с годовщиной независимости Украины

Президент Польши Анджей Дуда поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинцев с 27 годовщиной независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Дуда присоединился к поздравлениям с годовщиной независимости Украины

Так, глава Польши поздравил всех украинцев с праздником, отметив уважение к украинскому народу, который настойчиво строит независимое государство и готов на самые большие жертвы перед лицом нарушения международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа.

Кроме того, польский президент заверил о поддержке укрепления отношений Украины и НАТО. Также он выразил надежду на достижение положительных результатов в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории.

Напоследок он напомнил о сложных вопросах общей истории.

"Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", - отметил президент Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Украины Порошенко и украинцев с 27-й годовщино независимости Украины Он также пригласил его посетить Турцию, чтобы провести в осенние месяцы следующее заседание Стратегического совета высокого уровня, "который является флагманским кораблем стратегического партнерства двух стран".


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