Апелляционный суд посадил за решетку экс-президента Южной Кореи на 25 лет

Как сообщает издание Yonhap, таким образом суд изменил предыдущий приговор, который был вынесен в апреле.

Отмечается, что за дело против Пак Кын Хе Апелляционный суд взялся после требования прокуроров, которые считали предыдущий приговор слишком мягким.

Напомним, Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок в тюрьме. Ее признали виновной в коррупции и злоупотреблении властью.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Соль. Расследование показало, что в течение нескольких лет Чхве Сун Соль была знакома с деталями государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило Верховный суд РФ. По его словам, дело должны рассмотреть в течение 45 дней.