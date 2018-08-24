09:44 24.08.2018 | Политика | Новости
100202060:nastya

Апелляционный суд посадил за решетку экс-президента Южной Кореи на 25 лет

Апелляционный суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Пак Кын Хе до 25 лет тюремного заключения.

Апелляционный суд посадил за решетку экс-президента Южной Кореи на 25 лет

Как сообщает издание Yonhap, таким образом суд изменил предыдущий приговор, который был вынесен в апреле.

Отмечается, что за дело против Пак Кын Хе Апелляционный суд взялся после требования прокуроров, которые считали предыдущий приговор слишком мягким.

Напомним, Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок в тюрьме. Ее признали виновной в коррупции и злоупотреблении властью.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Соль. Расследование показало, что в течение нескольких лет Чхве Сун Соль была знакома с деталями государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило Верховный суд РФ. По его словам, дело должны рассмотреть в течение 45 дней.


Поделиться
Читайте также:
 
Пункт пропуска Майорское закрыт из-за обстрелов В Австралии избрали нового премьер-министр Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости Помпео призвал РФ освободить Сенцова и других политзаключенных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив