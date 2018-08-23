17:50 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВСУ получат новое противотанковое оружие

Петр Порошенко сегодня вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику.

ВСУ получат новое противотанковое оружие

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, военные получат новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар". 

По словам Президента, новые ПТРК будут переданы представителям Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций. В ближайшее время они получат 75 комплексов.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия. По словам Порошенко, уступки России не могут привести к миру. Порошенко подчеркнул, что ключ от мира находится в Кремле, но путь кабальных условий Москвы для нас категорически неприемлем.


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