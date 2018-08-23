Владимир Балух написал письмо украинцам - ФОТО

Соответствующий текст опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на странице в Facebook.

Так, письмо датировано 22 августа. В нем Балух пожелал здоровья и ангелов-хранителей украинской армии, гражданскому обществу и духовенству.

Также он подчеркнул, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку "недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора".

Как сообщал "УРА-Информ", незаконно осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, несмотря на тяжелое состояние. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии". Напомним, что 5 июля "суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей.