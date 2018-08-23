14:57 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кремле заявили о новых переговорах по Донбассу

В Кремле заявили, что сейчас ведется подготовка к новым переговорам по Донбассу.

В Кремле заявили о новых переговорах по Донбассу

Одни должны состояться между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что пока не известно, где именно и когда это произойдет. Спикер Кремля намекнул, что это будет "сверка часов" по украинскому вопросу.

Как сообщал "УРА-Информ", на переговорах в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились о новом режиме прекращения огня, начиная с полуночи 29 августа. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Стороны подтвердили полную приверженность бессрочному "школьному" перемирию в связи с началом учебного года.


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