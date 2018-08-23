10:34 23.08.2018 | Политика | Новости
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В Чехии ввод советских войск назвали вторжением

Парламент страны дал определение вводу в Чехословакию войск СССР и еще четырех социалистических стран.

В Чехии ввод советских войск назвали вторжением

Депутаты назвали эти события актом вторжения с последующей оккупацией. Соответствующую резолюцию чешский парламент в среду, 22 августа.

Инициатор резолюции является председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек. Такое решение он пояснил необходимостью донести послание общественности, а также другим государствам, включая Россию, о том, что Чехия отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл

Таким образом, ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году являлся вторжением и оккупацией, которые были совершены вопреки международному праву, - говорится в резолюции.

Напомним, согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, 21 августа 1968 года войска этих стран были введены на территорию Чехословакии, чтобы прекратить проходившие там общественно-политические и экономические реформы, получившие название "Пражская весна". Наиболее крупный контингент войск выделил для этой цели СССР.

Как сообщал УРА-Информ, министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию".


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