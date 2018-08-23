12:32 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцев с Днем независимости подзаправил папа римский и президенты европейских стран

Лидеры стран мира шлют в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Украинцев с Днем независимости подзаправил папа римский и президенты европейских стран

В частности, в четверг утром, 23 августа, поздравления украинцам пришли президентов Латвийской Республики Раймондса Вейониса и Италии Серджо Маттареллы. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Матарелла, подтвердив полную поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины, пожелал мира, стабильности и процветания Украине.

Он также выразил уверенность в еще большем укреплении связей между Киевом и Европейским союзом, пожелав украинцам благополучия.

Поздравления украинскому народу и главе государства направил также папа римский Франциск.

Надеюсь, что стремление найти решение во благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом, - говорится в поздравлении понтифика.

Также народ Украины поздравили с наступающим праздником король Нидерландов Виллем-Александр, король Швеции Карл XVI Густав, король Бельгии Филипп, генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Стефано Палмиери и Маттео Чачи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости и пожелал процветания и мира.


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