07:28 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина в четверг отмечает День Государственного флага

В четверг, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага.

Украина в четверг отмечает День Государственного флага

Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.

Историки говорят, что сочетание синего и желтого на флаге - одно из древнейших в мире. В Киевском Государстве его использовали еще до принятия христианства. Синий издавна символизирует чистое, мирное небо, а желтый - символ труда и достатка - это цвет хлебного поля. Такое сочетание цветов использовали и казаки.

С XVIII века флаги Войска Запорожского часто изготавливались на голубом полотнище, где желтой краской наносили звезды, крест, оружие или фигуры святых. История украинского государственного флага тернистая и сложная.

В 1917-1921 годах, во время украинской революции, сине-желтое полотнище было государственным флагом Украинской Народной Республики и Украинской Державы, возглавляемой Скоропадским. Первым документом, который определил расположение цветов на украинском флаге, был законодательный акт от 27 января 1918 года.

В День государственного флага, во все населенных пунктах страны проводят официальную церемонию торжественного поднятия государственного флага Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "Там, где мы - там Украина" заявил, что благодаря 344 тысячам участников боевых действий на Донбассе удалось остановить агрессора. Украинцы окончательно сформировались как нация за время борьбы "с жестоким, сильным и вероломным агрессором", - подчеркнул он.


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