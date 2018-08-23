Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заявление Президента Украины Петра Порошенко.

По словам Порошенко, уступки России не могут привести к миру. Порошенко подчеркнул, что ключ от мира находится в Кремле, но путь кабальных условий Москвы для нас категорически неприемлем.

В качестве примера подобных уступок Москве Порошенко привел ситуацию с другими территориями, оккупированными российскими войсками. Он предложил посмотреть на Абхазию, Осетию, на все оккупированные земли и обратить внимание, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель, - резюмировал президент.

Как сообщал "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом он заявил в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины. Гарант отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.