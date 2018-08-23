15:58 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202020:roman_z

Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия

Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия.

Украина не согласится на условия мира, которые навязывает Россия

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заявление Президента Украины Петра Порошенко.

По словам Порошенко, уступки России не могут привести к миру. Порошенко подчеркнул, что ключ от мира находится в Кремле, но путь кабальных условий Москвы для нас категорически неприемлем.

В качестве примера подобных уступок Москве Порошенко привел ситуацию с другими территориями, оккупированными российскими войсками. Он предложил посмотреть на Абхазию, Осетию, на все оккупированные земли и обратить внимание, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель, - резюмировал президент.

Как сообщал "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом он заявил в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины. Гарант отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.


Поделиться
Читайте также:
 
В Швейцарии заморозили пять миллиардов долларов российских олигархов Украинцам с долгами теперь не будут продавать автомобили Ученые доказали, что у современного человека два прародителя В Мадриде появится первый дом престарелых для ЛГБТ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив