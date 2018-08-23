Трамп пригрозил крахом фондового рынка в случае его импичмента

Если представителям Демократической партии это удастся, за этим последует крах. Такое мнение в четверг, 23 августа, в интервью телеканалу Fox News, высказал сам Трамп.

При этом он заявил, что не понимает импичмент президента, "который прекрасно справляется со своей работой".

Если мне когда-нибудь объявят импичмент, думаю, что рынок рухнет, думаю, что все очень обеднеют, - уверен Трамп. При этом он напомнил, что после его вступления в должность президента в стране сократили налоги, отменили административные барьеры и создали новые рабочие места.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп вновь пригрозил ввести 25% пошлины на европейские автомобили, несмотря на обещание не вводить новые тарифы, пока обе стороны не достигнут прогресса в торговых переговорах.