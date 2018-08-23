Трамп поздравил Украину с Днем независимости

Соответствующее послание опубликовано на сайте президента Украины. Согласно сообщению, в своем обращении Трамп отметил, что в течение четырех лет Украина противостоит российской агрессии, развивает экономику и Вооруженные силы. Он также заверил, что США всегда будут рядом с Украиной, пока она защищает суверенитет и территориальную целостность.

От имени народа Америки я хочу поздравить президента Петра Порошенко и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа, - говорится в послании.

В обращении также отмечается, что правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста. Трамп пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости. Глава французского государства пожелал гражданам Украины процветания и мира. Как сообщает в среду, 22 августа, пресс-служба администрации президента, Макрон отметил, что Франция не признает незаконную аннексию Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.