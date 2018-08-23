Суд решит, что делать с Савченко 27 августа

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

По информации пресс-службы, в суд подано ходатайство об изменении меры пресечения Надежде Савченко.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.

В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину для внесения в "обменный" списков ДНР. Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин. Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала.