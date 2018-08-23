16:54 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202026:roman_z

Суд решит, что делать с Савченко 27 августа

Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению ходатайство защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко на 27 августа.

Суд решит, что делать с Савченко 27 августа

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

По информации пресс-службы, в суд подано ходатайство об изменении меры пресечения Надежде Савченко.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.

В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину для внесения в "обменный" списков ДНР. Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин. Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия в срочном порядке пополняет золотой запас Гриценко вночі зустрічався з Порошенком – ФОТО Британия предлагает "нагрузить" Россию новыми санкциями В Украине расширили список запрещенных российских книг
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив