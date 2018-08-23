Россия готова отказаться от доллара из-за санкций США

Из-за новых санкций Америки в отношение РФ, российское правительство готово отказаться от американского доллара в скором времени.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам политика, это не конец таких мер РФ, ведь политика должна быть налажена на ответных мерах.
Рябков утверждает, что объяснять что-либо Вашингтону "бесполезно", Россия "уже на это не обращает внимания".
Также замглавы МИДа добавил, что Америка продолжает декларировать демократию как основу своего собственного социального устройства, при этом не допуская в сфере внешней политики никакой демократии, "они идут по пути тотального диктата".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.