09:32 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201977:Polishuk

Порошенко торжественно поднял флаг Украины

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 23 августа, торжественно поднял государственный флаг Украины.

Порошенко торжественно поднял флаг Украины

В этом году церемония проходила в городе Днепр. Флаг поднят на самый высокий флагшток в Украине - 72 метра. При этом глава государства отметил, что именно под сине-желтыми цветами из поколения в поколение украинцы боролись за независимость и свободу Украины. Его решетили вражеские пули. За него наказывали в Сибири в эпоху шестидесятников. С ним мы добились независимости, восстановили свое государство 27 лет назад, - отметил президент, добавив, что сине-желтые флаги не только напоминают о долге защищать родную землю, они стали для наших воинов оберегом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Украина отмечает День Государственного флага.

Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание этих цветов как знамя Украинской Народной Республики.

23 августа 1991 группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесены в сессионный зал Верховной рады, а уже 4 сентября был торжественно поднят над зданием парламента.

18 сентября 1991 было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 предоставила ему статуса Государственного.

23 августа 2004 года экс-президент Украины учредил День государственного флага.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп намерен рассмотреть помилование Манафорта - СМИ Боевики в среду 24 раза обстреляли позиции украинских войск В Украине начнут оценивать научную деятельность не вуза в целом, а его направлений НБУ усилил защиту банковских зданий
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив