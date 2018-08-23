Порошенко торжественно поднял флаг Украины

В этом году церемония проходила в городе Днепр. Флаг поднят на самый высокий флагшток в Украине - 72 метра. При этом глава государства отметил, что именно под сине-желтыми цветами из поколения в поколение украинцы боролись за независимость и свободу Украины. Его решетили вражеские пули. За него наказывали в Сибири в эпоху шестидесятников. С ним мы добились независимости, восстановили свое государство 27 лет назад, - отметил президент, добавив, что сине-желтые флаги не только напоминают о долге защищать родную землю, они стали для наших воинов оберегом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Украина отмечает День Государственного флага.

Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание этих цветов как знамя Украинской Народной Республики.

23 августа 1991 группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесены в сессионный зал Верховной рады, а уже 4 сентября был торжественно поднят над зданием парламента.

18 сентября 1991 было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 предоставила ему статуса Государственного.

23 августа 2004 года экс-президент Украины учредил День государственного флага.