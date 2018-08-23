Порошенко обратился к русскоязычному населению Украины

Об этом он заявил во время выступления в День государственного флага Украины в Днепре.

Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.

Сейчас все больше радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины используют исключительно украинский язык.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.