Порошенко обратился к русскоязычному населению Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка.
Об этом он заявил во время выступления в День государственного флага Украины в Днепре.
Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.
Сейчас все больше радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины используют исключительно украинский язык.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.