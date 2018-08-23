10:57 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201984:nastya

Порошенко извинился за разговоры об быстром завершении АТО на Донбассе

Глава украинского государства Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции на востоке Украины.

Порошенко извинился за разговоры об быстром завершении АТО на Донбассе

Об этом он заявил в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Гарант отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.

Он подчеркнул, что только потом стало ясно, что это " очередная полномасштабная российско-украинская война".

По словам президента, Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы и за считанные недели освободила от боевиков большую часть

Донбасса, десятки городов, сел, поселков, миллионы людей и приблизила реально АТО к победному финалу. Он напомнил, что Россия в конце августа 2014 года " вторглась на территорию Украины уже своими регулярными подразделениями", что коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию и все расчеты по ресурсам, времени и интенсивности операции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", благодаря 344 тысячам участников боевых действий на Донбассе удалось остановить агрессора. Украинцы окончательно сформировались как нация за время борьбы "с жестоким, сильным и вероломным агрессором".


Поделиться
Читайте также:
 
В Шотландии в торговом центре произошла утечка химвещества, пострадали 40 человек - ФОТО В Чехии ввод советских войск назвали вторжением В Горловке произошло смертельное ДТП Трамп поздравил Украину с Днем независимости
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив