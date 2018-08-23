Порошенко извинился за разговоры об быстром завершении АТО на Донбассе

Глава украинского государства Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции на востоке Украины.
Об этом он заявил в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.
Гарант отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.
Он подчеркнул, что только потом стало ясно, что это " очередная полномасштабная российско-украинская война".
По словам президента, Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы и за считанные недели освободила от боевиков большую часть
Донбасса, десятки городов, сел, поселков, миллионы людей и приблизила реально АТО к победному финалу. Он напомнил, что Россия в конце августа 2014 года " вторглась на территорию Украины уже своими регулярными подразделениями", что коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию и все расчеты по ресурсам, времени и интенсивности операции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", благодаря 344 тысячам участников боевых действий на Донбассе удалось остановить агрессора. Украинцы окончательно сформировались как нация за время борьбы "с жестоким, сильным и вероломным агрессором".