18:50 23.08.2018 | Политика | Новости
100202034:roman_z

Меркель потребовала вывода российских войск из Грузии

Германия продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и требует вывести российские войска с территории страны.

Меркель потребовала вывода российских войск из Грузии

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Тбилиси, передает "Новости-Грузия".

Меркель заявила, что российский президент Владимир Путин знает о ее позиции на эту тему.

Она отметила, что на встрече с Путиным зафиксировала позицию и "в связи с Украиной". По ее мнению, вопрос Грузии и Украины надо рассматривать "в одном контексте".

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


Поделиться
Читайте также:
 
ОПК Украины практически избавился от поставок комплектующих из России, - Порошенеко В Украине запретили один из обезболивающих препаратов Нацбанк на пятницу немного поднял курс гривны ВСУ получат новое противотанковое оружие
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив