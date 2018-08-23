Меркель потребовала вывода российских войск из Грузии

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Тбилиси, передает "Новости-Грузия".

Меркель заявила, что российский президент Владимир Путин знает о ее позиции на эту тему.

Она отметила, что на встрече с Путиным зафиксировала позицию и "в связи с Украиной". По ее мнению, вопрос Грузии и Украины надо рассматривать "в одном контексте".

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.