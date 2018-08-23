08:15 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Макрон поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости.

Макрон поздравил украинцев с Днем независимости

Глава французского государства пожелал гражданам Украины процветания и мира. Как сообщает в среду, 22 августа, пресс-служба администрации президента, Макрон отметил, что Франция не признает незаконную аннексию Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.

Франция остается рядом с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который свирепствует на востоке вашей страны. Наша поддержка Украины является постоянной через привлечение Франции в "нормандский формат". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, - говорится в поздравительном письме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 августа, принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.


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