23:47 23.08.2018 | Политика | Новости
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ЕСПЧ обязал Россию проинформировать о состоянии здоровья украинских политзаключенных

Европейский суд по правам человека в четверг 23 августа, обязал правительство России проинформировать суд о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.

ЕСПЧ обязал Россию проинформировать о состоянии здоровья украинских политзаключенных

Как написала на своей страничке в Facebook заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сегоднясуд дал ответ правительству Украины на его заявление о применении правила 39 Регламента суда (неотложные обеспечительные меры) к Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Эмиру-Усейну Куку и Сергею Литвинову.

В рамках рассмотрения заявления правительство Российской Федерации должно проинформировать ЕСПЧ о состоянии здоровья политзаключенных. В частности, правительство РФ должно предоставить информацию о том, какое медицинское обслуживание предоставлялось указанным лицам и предоставляется такое обслуживание сейчас, отказывался кто-то из них от пищи и какие именно меры принимались в связи с этим, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, 10 августа Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В заявлении были описаны нарушения по 71 политзаключенному на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений.


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