20:57 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202039:Polishuk

Эрдоган пригласил Порошенко в Турцию

Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Украины Порошенко и украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины

Эрдоган пригласил Порошенко в Турцию

Он также пригласил его посетить Турцию, чтобы провести в осенние месяцы следующее заседание Стратегического совета высокого уровня, "который является флагманским кораблем стратегического партнерства двух стран".

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Эрдоган также отметил, что отношения Турции со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, первое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией произошло в декабре 2011 года в Анкаре, тогда участие в заседании принимали Эрдоган и на тот момент президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости. В частности, Трамп пообещал поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.


Поделиться
Читайте также:
 
Через месяц ГФС обнародует фамилии контрабандистов лесоматериалов, - Гройсман В четырех областях Украины зафиксирована вспышка АЧС Трамп пригрозил крахом фондового рынка в случае его импичмента В Киеве танк не смог доехать до парада - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив