Эрдоган пригласил Порошенко в Турцию

Он также пригласил его посетить Турцию, чтобы провести в осенние месяцы следующее заседание Стратегического совета высокого уровня, "который является флагманским кораблем стратегического партнерства двух стран".

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Эрдоган также отметил, что отношения Турции со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, первое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией произошло в декабре 2011 года в Анкаре, тогда участие в заседании принимали Эрдоган и на тот момент президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости. В частности, Трамп пообещал поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.