Верховный Суд запретил переселенцам голосовать на местных выборах

Голосовать на местных выборах могут только те граждане Украины, которые имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка или города. Такое решение в среду, 22 августа, принял Верховный Суд.

Как сообщает портал "Судова влада", в решении суда говорится о том, что истец обратилась с заявлением о включении ее в список избирателей на местных выборах и получила отказ, обоснованный тем, что истцом не предоставлены документы, подтверждающие ее принадлежность к местной территориальной общине, справка о регистрации внутренне перемещенного лица не была учтена при рассмотрении данного заявления.

Вместе с тем Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции, принял постановление об отказе в удовлетворении исковых требований. Суд пришел к выводу, что избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя, которое не должно быть временным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ЦИК внесла изменения в порядки назначение первых и дополнительных выборов в объединенных территориальных общинах, расширив перечень дат, на которые могут быть назначены такие выборы.