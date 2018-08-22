19:12 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России не видят повода для перевода Сенцова в другую колонию

В Управлении ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе утверждают, что не видят оснований для перевода украинского режиссера Олега Сенцова в другую колонию.

В России не видят повода для перевода Сенцова в другую колонию

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на начальника управления ФСИН России по ЯНАО Александра Новикова.

Как сообщал "УРА-Информ", матери украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 101 день в российской колонии, удалось по телефону поговорить с сыном. Об этом сообщает "Крым.Реалии". «Да, вы знаете, это такая радость. Он говорит: «Мама, это я». Верите, говорить не могу, я же его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить – вообще не знаю», – рассказала Людмила Сенцова.


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