В России не видят повода для перевода Сенцова в другую колонию

"Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.