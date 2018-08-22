18:58 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

На переговорах в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились о новом режиме прекращения огня, начиная с полуночи 29 августа.

В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Стороны подтвердили полную приверженность бессрочному "школьному" перемирию в связи с началом учебного года. Также участники переговоров обязались обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом.

Как сообщал "УРА-Информ", российская сторона во вторник 21 августа, в Минске отклонила предложение Украины провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.


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