В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Стороны подтвердили полную приверженность бессрочному "школьному" перемирию в связи с началом учебного года. Также участники переговоров обязались обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом.

Как сообщал "УРА-Информ", российская сторона во вторник 21 августа, в Минске отклонила предложение Украины провести встречу омбудсменов двух стран в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.