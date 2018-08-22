Украина отмечает своей 27-й День независимости и подводит итоги

Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года. А через месяц после первой годовщины - 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принимает постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт провозглашения независимости Украины. Автором Акта провозглашения независимости Украины был Украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко.

Всю свою долгую жизнь он боролся за независимость Украины, был приговорен к расстрелу, отсидел пол жизни в концлагерях и был освобожден только 1988 году. И в конце концов достиг своей личной цели в 1991 году.

К сожалению, в этом году на 89 году жизни крестного отца украинской независимости не стало. В его память киевляне просят Киевраду переименовать площадь Льва Толстого в площадь Левка Лукьненко и сейчас на сайте городских властей идет сбор подписей.

Это реалии сегодняшнего дня. А в далеком 1991, чтобы провозглашении независимости было действительно народным, депутаты назначили Всенародный референдум на 1 декабря. Более 90% украинцев поддержали это судьбоносное решение. Кстати, в Донецкой области решение поддержали более 80% людей, принявших участие в референдуме.

После того, как народ на всеукраинском референдуме подтвердил свое желание жить в независимой стране, было принято решение перенести дату празднования Дня независимости Украины. Учитывая волю украинского народа и подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости, 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины". С этого момента мы стали отмечать этот общенародный государственный праздник 24 августа. В соответствии с украинским законодательством, День Независимости Украины является выходным. В 2018 году украинцы будут иметь четыре выходных подряд, а рабочий день 25 августа был перенесен на субботу 19 августа.

Этот день можно было бы назвать днем рождения Украины. Но на самом деле это день возрождения. Ведь желание жить в свободной стране зародилось задолго до 1991 года. Вспомните историю: государство Киевская Руси, Гетманщина, провозглашение независимости УНР в 18-м году. После вхождения в состав СССР в 1922 году, украинцы постоянно протестовали. Украинскими диссидентами были переполнены все советские лагеря. А с 20-х до 80-х годов пролилось очень много крови за свободу и суверенитет. Так что Независимость не далась нам без крови, как это иногда говорят.

Украинское освободительное движение особенно усилилось в 1989-1991 годах. Начиная с 80-х годов позиции СССР сильно пошатнулись. Была проиграна гонка вооружений Соединенным Штатам Америки, а также война в Афганистане. Сильно подорвала мощь Союза Чернобыльская катастрофа. Начали умирать престарелые лидеры коммунистической партии. Один за другим менялись генсеки: Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Из-за падения мировых цен на нефть в экономике СССР наступил кризис. Страну захлестнул тотальный дефицит. И хотя советские люди привыкли к дефициту, в конце 80-тых – начале 90-тых он стал катастрофическим. У России не хватало денег, чтобы содержать империю. Распад СССР был близок.

В столице Украины в октябре 90-го года проходила политическая голодовка студентов, которую впоследствии назвали Революцией на граните. Это был первый успешный политический протест против коммунистической власти в Украинской ССР. В Украине старая номенклатура продолжала удерживать все управляемые позиции и не шла ни на какие реальные реформы. Именно поэтому, связанные с оппозиционными группами, лидеры студенчества организовали палаточный городок на Майдане Незалежности - центральной площади Киева. Завершилась акция тем, что Верховная Рада УССР гарантировала выполнение требований протестующих. Среди них - отставка Председателя Совета Министров УССР Виталия Масола, отказ республиканского руководства от подписания нового Союзного договора, передача местным органам власти имущества территориальных ячеек КПСС и ВЛКСМ, отбывание юношами Украины воинской службы за пределами республики только на добровольных началах, перевыборы Верховной Рады УССР и т.д.

Но часть правящей элиты не хотела мириться с назревающим распадом советской империи. При поддержке силового блока 19 августа 1991 в Москве они совершили попытку государственного переворота, которая вошла в историю как ГКЧП. Хунтой было задумано устранить Горбачева от власти. После переворота управлять страной должен был Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это была последняя попытка спасти советскую империю.

Во время августовского путча тогдашний председатель ВР Украинской ССР Кравчук призвал к спокойствию, и парламент принял решение, что постановления мятежников не имеют силы на территории УССР. Между тем Народный Рух призвал прибегнуть к забастовке, сопротивляться. Ведь победа ГКЧП означало бы крах надеждам на независимость. 22 августа замысел московских мятежников провалился. Сразу после этих событий республики начали выходить из состава союза и провозглашать независимость.

Через два дня после провала путча, 24 августа 1991 Верховная Рада приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины. Абсолютное большинство депутатов поддержало закон. В этот же день исчезла УССР и на политической карте мира появилась Украина.

Но не все сразу было хорошо. После провозглашения независимости, Украина начала налаживать контакты с другими государствами. Западный мир не спешил устанавливать отношения с новой страной, в отличие от прежних балтийских республик в составе СССР. Только после декабрьского референдума 1991, когда украинцы признали себя, как отдельную нацию, нашу суверенность признала Большая семерка. А через месяц к ним присоединилась почти сотня стран. В общем, процесс установления дипломатических отношений длился три года.

Через пять лет после провозглашения независимости, 28 июня 1996 года была принята Конституция Украины. Вспомним, это заседание длилось сутки. Без перерывов, в результате непрерывных дискуссий и голосований бессонная ночь увенчалась историческим документом.

В этом же году в Украине была введена собственная денежная единица - гривна. Она заменила купонокарбованцы. Кстати, гривна стала национальной валютой в третий раз. Впервые гривна появилась во времена Киевской Руси. Второй раз вошла в обиход в годы Украинской Народной Республики. Сначала гривна печаталась в Канаде и Великобритании. Собственных необходимых мощностей в Украине не было.

В 1997 в космос полетел первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Полет длился с 19 ноября по 5 декабря на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета Каденюк выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Примечательный факт: мелодией для побудки наш космонавт выбрал украинский, гимн. Так что американцев в космосе дважды будили слова "Ще не вмерли, Украіно, і слава, и воля!". Американские астронавты стояли в это время по стойке смирно, вспоминал Леонид Каденюк. В этом году первого и единственного украинского космонавта не стало.

Но вернемся к истории. В 1998 году на волне дефолта в России начался украинский экономический кризис. Доллар стремительно начал расти. Только за вторую половину года он подскочил на 66% - до 3,43 гривны. В магазинах переоценку делали по два раза в неделю. Страна столкнулась с бешеным платежным дефицитом. Денег не хватало ни на зарплаты, ни на пенсии. Уровень жизни большинства населения резко упал. Остановить колебания курса гривны и восстановить экономический рост удалось лишь в конце 1999 года.

В 2006 году Голодомор был официально признан величайшей трагедией украинского народа ХХ века. Решение было закреплено законом "О Голодоморе в Украине". В документе голод 30-х годов признавался геноцидом украинского народа.

По состоянию на 2018 год Голодомор официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира и шести церквях. Еще девять стран в официальных обращениях осудили Голодомор, как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом.

Затем в 2007 году Украина и Польша получили право принять у себя чемпионат Европы по футболу 2012 года. Это стало крупнейшим спортивным событием в истории нашей страны. Матчи проходили в Донецке, Харькове, Львове и финал чемпионата – в Киеве. Евро-2012 не только позволил европейцам больше узнать об Украине, но и самим украинцам показать себя как гостеприимную и приветливую нацию.

21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом массовая началась многомесячная акция протеста в центре Киева, так называемый Евромайдан. В этот день в столице неравнодушные граждане вышли протестовать против решения пророссийского правительства. События превратились в масштабное восстание украинцев против контролируемых Кремлем чиновников. Протесты длились до 27 февраля 2014 года, когда было сформировано временное правительство во главе с Арсением Яценюком.

Во время ожесточенных столкновений митингующих с милицией и неизвестно откуда взявшимися снайперами в Киеве 8 февраля не удалось избежать кровопролития. Погибли более ста человек. Героев назвали "небесной сотней". Янукович вынужден был подписать соглашение об урегулировании кризиса на Украине. И в тот же день без оглашения отставки бежал из Киева.

На следующий день 22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления президентских полномочий" и не выполняет свои обязанности и назначила на 25 мая 2014 года досрочные президентские выборы. А исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил о возбуждении уголовного дела по факту массовых убийств мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. С тех пор 21 ноября в Украине – день начала протестов - объявлен национальным праздником. Вот уже четыре года мы празднуем День достоинства и свободы.

В феврале 2014 года Россия начала захват Крыма. Большинство жителей полуострова были против свержения Януковича. Это помогло российским силовикам, так называемым зеленым человечкам, без особых усилий захватить власть на полуострове и провести сфабрикованный псевдореферендум о желании Крыма присоединиться к РФ. От участия в аннексии Крыма российская сторона отказывалась.

А уже с весны 2014 Россия захватила часть Донецкой и Луганской областях. И до сегодняшнего дня продолжает оказывать активную поддержку террористам из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Переворот осуществляли по крымскому сценарию путем захвата админзданий. Эти события заставили Украину дать ответ и начать Антитеррористическую операцию. За годы российской агрессии Украина собрала сотни доказательств вмешательства Кремля в события на Донбассе и в Крыму, а весь цивилизованный мир осудил действия России. Однако, до возвращения Крыма и установления мира на Востоке Украины еще далеко.

Еще одно из важнейших событий последних лет - введение безвизового режима с ЕС. С 11 июня 2017 года украинцы могут посещать страны Европейского союза без виз. Для путешествий нужен только биометрический паспорт.

Это не многие факты, которые все годы независимости формировали международный имидж Украины. С такими реалиями Украина в этом году отмечает 27 годовщину свой независимости.

Накануне 23 августа в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.

Историки говорят, что сочетание синего и желтого на флаге - одно из древнейших в мире. В Киевском Государстве его использовали еще до принятия христианства. Синий издавна символизирует чистое, мирное небо, а желтый - символ труда и достатка - это цвет хлебного поля. Такое сочетание цветов использовали и казаки. С XVIII века флаги Войска Запорожского часто изготавливались на голубом полотнище, где желтой краской наносили звезды, крест, оружие или фигуры святых. История украинского государственного флага тернистая и сложная. В 1917-1921 годах, во время украинской революции, сине-желтое полотнище было государственным флагом Украинской Народной Республики и Украинской Державы, возглавляемой Скоропадским. Первым документом, который определил расположение цветов на украинском флаге, был законодательный акт от 27 января 1918 года. В День государственного флага, во все населенных пунктах страны проводят официальную церемонию торжественного поднятия государственного флага Украины.

Ну а в День Независимости традиционно проходит военный парад. Но так было не всегда. В первые годы после провозглашения независимости церемонии не проводили из-за того, Украина официально стала безъядерным внеблоковым государством. Считалось, что и военную мощь нам нечего демонстрировать.

Первый парад к этой дате был проведен на Крещатике в 1994 году. Следующий парад прошел в 1998 году. В этом году были впервые выданы нагрудные знаки для военных-участников парада. Следующий парад был приурочен 10-той годовщине независимости в 2001 году. В нем взяли участие шесть с половиной тысяч военных. Солдаты одного из подразделений были одеты в старинную казацкую форму. Колонну новых Т-84 специально привезли с харьковского завода.

На парад в Киев приехал президент РФ Путин, Польши Александр Квасневский и президент Макендонии Борис Трайковский.

На параде в 2003 году военной техники не было. Торжественным маршем по главной улице столицы Украины прошли пять тысяч военнослужащих. Впервые в колонне шагала группа знаменосцев. Несли знамя вооруженных сил Украины и разных родов войск. В шествии брал участие образцовый оркестр барабанщиц и три оркестровых батальона. В 2004 парад тоже прошел без военной техники. В этом году был разработан памятный нагрудный знак, который вручали участникам этого и всех следующих парадов. Менялась только пластина на колодке с датой события. С 2005 по 2007 годы ко Дню независимости не проводили парадов войск. По Крещатику проходили военные музыканты. А на Софиевской площади молились за Украину.

И только через семь лет в 2006 году в честь семнадцатой годовщины Независимости Украины снова прошел военный парад с участием войск и техники. Более трех тысяч военнослужащих, 144 единицы военной техники прошли по главной улице столицы. Восемь вертолетов и 22 самолета пролетели над столицей в составе воздушной колонны.

В 2009 году в параде на Крещатике приняли участие 3,4 тысячи военнослужащих и боевая техника, модернизированная на украинских предприятиях. Изюминкой парада стал пролет авиалайнеров компании "Антонов": новейший украинский пассажирский самолет Ан-148, а замкнул демонстрационный пролет самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" и истребители МиГ-29.

При Януковиче в 2010-2013 годах парады в столице в честь Дня Независимости не проводились. В частности был отменен парад в честь юбилейной 20-й годовщины.

Восстановились парады в 2014 году на 23-ю годовщину Дня Независимости. Главной улицей столицы проехали новейшие образцы военной техники БТРы, бронеавтомобили КрАЗы, а также реактивные системы залпового огня "Бастион", "Смерч", ЗРК С-300, комплексы зенитно-воздушной обороны "Оса", "Точка-У". Маршем прошли около 1,5 тысячи военных. Проведение парада во время активных боевых действий на Востоке Украины вызвало противоположные мнения общественности. Высказывалось мнение о том, что в эти дни военная техника больше нужна была на фронте, нежели в столице.

Поэтом в 2015 году парад прошел без участия военной техники. Участие в параде взяли 2,3 тысяч украинских военнослужащих, 14 военных частей получили боевые знамена с отличием. В параде взял участие добровольческий батальон "Айдар", который в то время понес наибольшие потери во время войны на Донбассе.

25-ю годовщину независимости в 2016 году Украина отметила военным парадом, в котором приняли участие более четырех тысяч солдат и офицеров, а также свыше 200 единиц военной техники, которая сразу отправилась в зону АТО. Участники парада почтили погибших украинских героев минутой молчания. В торжественных мероприятиях принял участие президент Польши Анджей Дуда. Главной улицей столицы маршировала, в частности, литовско-польско-украинская бригада военных.

В военном параде в 2017 году приняли участие 4,5 тысячи украинских военных, из которых около тысячи - участники антитеррористической операции. Среди участников парада также - 200 военных, награжденных государственными наградами за проявленное мужество. В 26-летие Независимости украинские бойцы маршировали по центру столицы бок о бок с военными НАТО.

К 27-й годовщине независимости Украины и 100-летию украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 15 стран-партнеров, среди которых есть представители государств, входящих в Североатлантический альянс. Впервые в истории Украины на параде ко Дню Независимости пройдут женщины-военные.

Будут представлены 250 единиц военной техники. Это образцы, которые уже находятся на вооружении и те, которые проходят государственное испытание. Также на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины представят и новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн.

До этого наш самолет демонстрировался только на международных авиакосмических выставках в Le Bourget-2015 (Франция) и в Farnborough-2018 (Великобритания), где получил довольно высокую оценку. Впервые на торжествах военнослужащие будут использовать воинское приветствие: Слава Украине! – Героям слава! - вместо приветствий советского образца.

Правда появилось мнение, что для славы Украины лучше было бы потратить деньги, выделяемые на парад, на нужды армии или же обеспечить больницы новым оборудованием. Также острым вопросом для полемики остается целесообразность проведения парада во время войны и перед выборами. Но факт остается фактом: военные парады проводятся почти во всех странах мира. Как развитых, так и не очень. И имеют особый смысл и значение. Для одних - это демонстрация военной мощи. Для других - это дань истории и памяти. Для третьих - праздничное шоу.

Например, во Франции ежегодный военный парад принимает столица Париж 14 июля, в День взятия Бастилии. Огромные колонны бронетехники проходят под Триумфальной аркой.

После того, как президент Дональд Трамп увидел парад на Елисейских полях в Париже в прошлом году, он тоже загорелся идеей провести такой же в Вашингтоне. Впервые за 30 лет военный парад в США должен был пройти в День ветеранов 11 ноября, во время празднования 100-летия победы в Первой Мировой войне. Но Белый дом отсрочил событие на год.

В столице Китая Пекине огромный военный парад проводят в День образования страны. В нем принимают участие более 10 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. В последние годы дату переносят на начало осени и посвящают победе над японским милитаризмом.

В России военный парад приурочивают к 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В Индии обзор нового вооружения устраивают в День республики - день обретения независимости от Великобритании. На празднике солдаты различных видов войск устраивают конкурс на звание лучшего марширующего и разыгрывают между собой призы.

Японцы свой военный парад называют ежегодным обзором самообороны страны. Определенной даты для смотра нет, как и постоянного места проведения. Поэтому парад постоянно проводится в разных местах.

В Израиле военные парады проводят с 1967 года в День Иерусалима. С 1973 по 2016-й парады в честь этого события проходили только по юбилейным датам. Потом снова стали ежегодными.

В Британском Королевстве военные парады - непременный костюмированный спутник всех торжествах в честь королевского дома. Кроме этого, ежегодный военный парад проводится 11 ноября в Лондоне в день памяти погибших в мировых войнах. В Шотландии парад посвящается Дню независимости – 24 июня.

Турция ежегодно проводит военный парад в Анкаре в честь Дня победы. В смотре обязательно принимают участие все модели техники, имеющиеся на вооружении.

Каждая страна, даже занимая нейтральную позицию, проводит военные парады с целью демонстрации своей мощи и могущества. Пусть лучше эта сила будет показана на параде, чем в военных конфликтах, считают специалисты.

Напомним, парад в честь Независимости Украины пройдет 24 августа в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости. Для Украины - это реальная возможность продемонстрировать, что у нас сформирована хорошо вооруженная и обученная армия, которая в состоянии дать отпор агрессору.

И как сказал накануне верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко, который в этом году будет руководить парадом, в настоящее время украинская армия находится в отличном состоянии. Она готова дать отпор врагу.

Сейчас наше армия как никогда сильна и это также оценка европейских аналитических центров. Вместе с тем президент добавил, что Вооруженные силы Украины ждет реформирование по стандартам Североатлантического Альянса, но Украина уже готова противостоять врагу.