Украина остается одним из приоритетов внешней политики США

Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, Украина никогда не была настолько под вниманием Конгресса.

"Я думаю, мы находимся в ТОП-10 внимания США, как приоритет во внешней политике. Конечно, одна из причин - агрессия России, но здесь есть и самостоятельная роль с видением на будущее", - сообщил Чалый

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. По словам посла, пока процесс не завершен, но украинское правительство работает над этим. Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения, для передачи суден.