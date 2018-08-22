02:00 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина остается одним из приоритетов внешней политики США

Решение всей политической ситуации в Украине сейчас входит в ТОП-10 приоритетных вопросов в направлении внешней политики Соединенных Штатов Америки. 

Украина остается одним из приоритетов внешней политики США

Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, Украина никогда не была настолько под вниманием Конгресса.

"Я думаю, мы находимся в ТОП-10 внимания США, как приоритет во внешней политике. Конечно, одна из причин - агрессия России, но здесь есть и самостоятельная роль с видением на будущее", - сообщил Чалый

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. По словам посла, пока процесс не завершен, но украинское правительство работает над этим. Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения, для передачи суден.


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