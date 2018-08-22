Украина остается одним из приоритетов внешней политики США

Решение всей политической ситуации в Украине сейчас входит в ТОП-10 приоритетных вопросов в направлении внешней политики Соединенных Штатов Америки.
Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, Украина никогда не была настолько под вниманием Конгресса.
"Я думаю, мы находимся в ТОП-10 внимания США, как приоритет во внешней политике. Конечно, одна из причин - агрессия России, но здесь есть и самостоятельная роль с видением на будущее", - сообщил Чалый
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. По словам посла, пока процесс не завершен, но украинское правительство работает над этим. Сейчас экспертные группы работают над подготовкой соглашения, для передачи суден.