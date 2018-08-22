Трамп назвал приговор Манафорту "позором"

Как заявил американский лидер журналистам в штате Западная Виргиния, это расследование началось как поиск "сговора с Россией". Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор, - сказал Трамп.

При этом он указал, что россияне никак не были связаны с его избирательной кампанией и добавил, что ему жаль Манафорта, который "работал на и на бывшего президента США Рональда Рейгана и на многих других людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, присяжные признали Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения после четырех дней обсуждения.