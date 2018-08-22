10:15 22.08.2018 | Политика | Новости
100201901:Polishuk

Трамп назвал приговор Манафорту "позором"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 21 августа, комментируя обвинительный приговор бывшему главе своего избирательного штаба Полу Манафорту, назвал его "позором".

Трамп назвал приговор Манафорту

Как заявил американский лидер журналистам в штате Западная Виргиния, это расследование началось как поиск "сговора с Россией". Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор, - сказал Трамп.

При этом он указал, что россияне никак не были связаны с его избирательной кампанией и добавил, что ему жаль Манафорта, который "работал на и на бывшего президента США Рональда Рейгана и на многих других людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, присяжные признали Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения после четырех дней обсуждения.


Поделиться
Читайте также:
 
Израиль предлагает Киеву перенести посольство в Иерусалим В Украине нашли угнанные из Италии десятки мотоциклов - ФОТО, ВИДЕО В Польше разбился военный вертолет Латвия и Эстония намерены взыскать с России плату за советскую оккупацию
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив